Хельмут Марко назвал главного соперника «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал перед гоночным уикендом Гран-при Эмилии-Романьи, что соперники приближаются к австрийской команде.

«На данный момент мы проиграли две гонки – в Майами и в Мельбурне, это городские трассы. Теперь мы возвращаемся на стационарный автодром. Посмотрим, сможем ли мы преодолеть этот небольшой период спада.

«Феррари» определённо сделала шаг вперёд и является нашим ближайшим преследователем. Они не только улучшили машину, но и лучше работают со стратегией на гонку. Я считаю их нашим самым серьёзным соперником.

Конкуренция в целом становится все напряжённее, это факт. Многое зависит от конкретной трассы. По «Мерседесу» остаётся много вопросов. Они непредсказуемы. Иногда они хороши, а затем внезапно снова проваливаются. Но они готовят обновление, посмотрим, поможет ли оно им решить их проблемы», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.