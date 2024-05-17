В «Ред Булл» объяснили, почему Ламбьязе не ассистировал Ферстаппену в первой практике

Команда «Ред Булл» объяснила, почему гоночный инженер команды и Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе не ассистировал нидерландскому гонщику в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.

Издание Motorsport сообщает, что в «Ред Булл» подменили Ламбьязе на Тома Харта, чтобы дать ему дополнительный опыт работы в качестве гоночного инженера – как он это делал ранее во время второй тренировки Гран-при Абу-Даби 2023 года.

Отмечается, что работа Харта во время первой тренировки в Имоле привлекла повышенное внимание в связи с несколькими инцидентами, в которые попал Ферстаппен в заключительной стадии первой 60-минутной практики Гран-при Эмилии-Романьи.

Первая быстрая попытка Ферстаппена была испорчена медленным вторым сектором. Затем Макс сказал по радио, что машине «Ред Булл» катастрофически не хватает сцепления с трассой. В повороте «Аква Минерале» он вылетел в гравий. Во второй попытке Ферстаппен потерял заднюю часть своего RB20 на торможении перед «Варианте Альта». Затем Ферстаппен и Харт немного попрепирались в эфире.