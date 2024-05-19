Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

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В воскресенье, 19 мая, на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) состоится гонка седьмого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 17 по 19 мая. Лидером в Кубке конструкторов в данный момент является команда «Ред Булл». В её активе 239 очков. На втором месте «Феррари», на счету которой 187 баллов. Замыкает тройку сильнейших коллектив «Макларен» (124).

В общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл». У него 136 очков. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес (103). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98)