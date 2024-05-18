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Джереми Кларксона назвали самым сексуальным мужчиной Великобритании во второй раз подряд

Джереми Кларксона назвали самым сексуальным мужчиной Великобритании во второй раз подряд
Джереми Кларксон на Гран-при Бахрейна Формулы-1
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Телеведущий Джереми Кларксон, которому в апреле исполнилось 64 года, во второй раз подряд признан самым сексуальным мужчиной Великобритании в опросе, проводимом Illicit Encounters, пишет издание The Standard.

Сообщается, что второе место в рейтинге занял актёр Том Холланд, игравший в том числе Человека-паука, а тройку лидеров замкнул принц Уильям. В первой десятке также расположились тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и актёры Киллиан Мёрфи и Идрис Эльба.

Напомним, Джереми Кларксон прежде всего известен автомобильными шоу, а его самым популярным проектом стал перезапуск Top Gear. Позднее из-за скандала с одним из продюсеров Кларксон вместе с другими ведущими передачи ушёл с телеканала BBC и стал вести новую передачу The Grand Tour.

Телеведущий также известен тем, что регулярно комментирует события из мира Формулы-1, а в начале марта именно он дал финишную отмашку Гран-при Бахрейна, первому этапу сезона-2024.

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