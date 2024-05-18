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Тюнинг-ателье представило 750-сильную Maserati. Таких построят только пять штук

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — MCX Pergusa на базе Maserati MC20. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в пять экземпляров и станет одним из самых редких в мире.

Mansory MCX Pergusa Фото: Mansory

Спорткар сохранил 3-литровый битурбо V6 Maserati Nettuno, но в исполнении Mansory развивает 750 лошадиных сил — против 630 стандартных. До 100 км/ч MCX Pergusa разгоняется за 2,6 секунды — на десятую долю быстрее стоковой MC20. Максимальная скорость MCX Pergusa — 335 км/ч.

Mansory MCX Pergusa Фото: Mansory

У автомобиля полностью переработанный карбоновый кузов, совершенно новый дизайн интерьера. В передней части бросаются в глаза массивные воздуховоды и закрылки по бокам, а сзади у автомобиля расположены разработанные с нуля заднее антикрыло и диффузор.

В Mansory выпустят лишь пять MCS Pergusa Фото: Mansory

Отметим, что MC20 в исполнении Mansory получается даже мощнее, чем Maserati MCXtrema, — трековый вариант MC20 от итальянской марки развивает 740 лошадиных сил.