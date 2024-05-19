В России появится микроавтомобиль Pony. Он в длину всего три метра

Китайский концерн FAW планирует запустить в России продажи микрохэтчбека Bestune Pony, сообщают «Известия» со ссылкой на главу российского подразделения Bestune Ма Гуйчао. В то же время сроки начала поставок микроавтомобиля пока не называются.

Bestune Pony — первый электрический микроавтомобиль в портфолио FAW. Длина хэтчбека составляет три метра, а двигатель мощностью 27 лошадиных сил обеспечивает топовой модели запас хода в 170 километров. В Китае Bestune Pony поступил в продажу в начале мая 2024 года и стоит около $ 4 тыс.

Напомним, в состав группы FAW (First Automotive Works) также входит премиальный бренд Hongqi, который в том числе производит бронированные лимузины для председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.