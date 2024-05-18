Эллисон: во время тестов создалось ощущение, что Антонелли пилотировал болид Ф-1 вечность

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о способностях резервного гонщика команды итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Я с огромным удовольствием слушал, как другие инженеры описывали взаимодействие с Андреа. Это молодой и полный энтузиазма пилот. Он очень, очень быстрый. У него метрономичный темп. До недавнего времени ему не приходилось садиться за руль болида Формулы-1. Но во время тестов уже через круг или два создалось ощущение, что он пилотировал его целую вечность.

Андреа непредвзято подходит к этому поколению автомобилей с граунд-эффектом. Он чувствует всё то же самое, что и следовало ожидать от него. Кроме того, он не искажён управлением предыдущими машинами. Поэтому он просто принимает их такими, какие они есть.

Андреа рассказывает нам о слабых и сильных сторонах болида, после чего инженеры работают над улучшением этих вещей. Он выглядит как очень многообещающий молодой пилот», — приводит слова Эллисона портал Racer.