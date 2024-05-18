Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился воспоминаниями о последнем Гран-при с Айртоном Сенной.

Фото: Социальные сети Деймона Хилла

«Это уикенд Гран-при Сан-Марино (или Эмилии-Романьи, как её теперь называют). Более известный как «Имола». 1 мая прошло, но прошло уже почти 30 лет с тех пор, как эта фотография была сделана в то воскресное утро, которое стало последним для Айртона. Мы были на приёме у спонсора, а накануне потеряли Роланда, так что настроение было довольно тяжёлым.

Мы также уже провели инструктаж пилотов, на котором Айртон попросил меня и Герхарда поспорить с гоночным директором ФИА о пригодности машины безопасности. Ему грозил штраф, поэтому он не хотел привлекать к себе внимание ФИА, выступая в качестве единственного агитатора. Но он, несомненно, последовал за нами, чтобы прояснить свою точку зрения.

Машина безопасности — «Опель Вектра» — была нестандартной. Пилот машины безопасности Макс Анджелелли уже жаловался на это, но они не захотели менять машину по каким-то непонятным причинам. Как и следовало ожидать, в гонке появился автомобиль с ироничным названием сейфти-кар. Айртон остановился рядом с машиной, сердито жестикулируя, чтобы она прибавила скорость. Но машина не могла этого сделать. Она уже была на пределе своих возможностей и возможностей водителя. Остальное — история.

Две недели спустя мы были в Монако. Мы уже побывали на очень эмоциональных похоронах Сенны в Бразилии. Я открыл шкаф в автодоме «Уильямса», чтобы переодеться, и обнаружил футболку Айртона, которая всё ещё висела там, где он оставил её две недели назад. Та самая, которая была на нём на этой фотографии.

Мы все можем сделать мужественное лицо. Но мелочи, которых вы не ожидали, всегда бросаются в глаза», — написал в своих социальных сетях Хилл.