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Источник: Боттас посетил моторхоум «Уильямса» и уже мог подписать контракт

Источник: Боттас посетил моторхоум «Уильямса» и уже мог подписать контракт
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас, вероятно, подписал контракт с «Уильямсом» на следующий год. Об этом сообщает журналист Евгений Сафронов.

«Боттас уверенно зашёл в хоспиталити (гостевую зону) «Уильямса», возможно, уже подписывать контракт на следующий год. Один. И разговаривает с Джеймсом Ваулзом. И разговаривать они могут только об одном. И зашёл он туда один. Без менеджера. Так делают, когда уже осталось просто подписаться, что говорит уже прям о финальном этапе вопроса», — написал в своём телеграм-канале Евгений.

Чуть позднее он сообщил, что Боттас выглядел довольным после того, как покинул хоспиталити «Уильямса».

Ранее Валттери Боттас рассказал, что Шарль Леклер узнает о Льюисе Хэмилтоне, когда тот перейдёт в «Феррари».

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