Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сердце готово было выскочить из груди». Деймон Хилл — о третьей тренировке в Имоле

«Сердце готово было выскочить из груди». Деймон Хилл — о третьей тренировке в Имоле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл проанализировал третью тренировку на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Определённо, основная борьба шла между каждым пилотом «Феррари», каждым пилотом «Макларена» и, конечно же, каждым пилотом «Ред Булл». Не думаю, что «Мерседес» составлял им конкуренцию, поскольку он находился немного позади. В конце тренировки всё было просто безумно, но нам это понравилось. Сердце готово было выскочить из груди, когда Магнуссен чуть не врезался в Риккардо, а Пиастри — в Гасли», — приводит слова Хилла портал Sky Sports.

Напомним, первый результат в рамках третьей тренировки на Гран-при Эмилии-Романьи показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал его товарищ по команде Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Пиастри — лучший в 3-й тренировке ГП Эмильи-Романьи, Алонсо и Перес попали в аварии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android