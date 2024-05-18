«Сердце готово было выскочить из груди». Деймон Хилл — о третьей тренировке в Имоле

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл проанализировал третью тренировку на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Определённо, основная борьба шла между каждым пилотом «Феррари», каждым пилотом «Макларена» и, конечно же, каждым пилотом «Ред Булл». Не думаю, что «Мерседес» составлял им конкуренцию, поскольку он находился немного позади. В конце тренировки всё было просто безумно, но нам это понравилось. Сердце готово было выскочить из груди, когда Магнуссен чуть не врезался в Риккардо, а Пиастри — в Гасли», — приводит слова Хилла портал Sky Sports.

Напомним, первый результат в рамках третьей тренировки на Гран-при Эмилии-Романьи показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал его товарищ по команде Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.