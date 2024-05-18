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Гасли в переговорах по радио обвинил команду в фаворитизме по отношению к Окону

Пилот «Альпин» Пьер Гасли в переговорах по радио с гоночным инженером Джоном Ховардом обвинил команду в предпочтениях своему товарищу Эстебану Окону в конце третьей тренировки на Гран-при Эмилии-Романьи. В отличие от напарника, Гасли не удалось проехать полноценный быстрый круг после возобновления сессии.

Гасли: «Что за дерьмо, ребята. Всё очень плохо организовано. Я не понимаю»

Ховард: «Езжай на стартовую решётку»

Гасли: «Почему! Почему мы каждый раз оказываемся в такой ситуации?»

Ховард: «Все сбились в кучу. Так что ни у кого не было хорошего разрыва, к сожалению»

Гасли: «Да, кроме Эстебана, кроме Эстебана. Всегда одно и тоже»

Ховард: ««У нас был неудачный круг, так что давай завершим круг для отработки старта. Мы можем использовать сценарий номер один и положение номер шесть»

Гасли: «Я думал, что в этот уик-энд приоритет будет у меня, не понимаю»

Ховард: «Мы обсудим это позже, приятель. Давай просто сосредоточимся на нашей стартовой процедуре»