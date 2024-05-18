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Оливер Гёте объявлен новым победителем спринта Ф-3 в Имоле, стюарды сняли штраф пилоту

Оливер Гёте объявлен новым победителем спринта Ф-3 в Имоле, стюарды сняли штраф пилоту
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Пилот «Кампоса» Оливер Гёте объявлен новым победителем спринта Формулы-3 в Имоле. Напомним, изначальным победителем был объявлен Ноэль Леон из «Ван Амерсфут», поскольку стюарды наложили штраф на Гёте. Впоследствии штраф был отменён.

На последнем круге, когда был снят режим виртуального сейфти-кара, Гёте обогнал Леона в борьбе за лидерство, но после финиша Гёте получил пять секунд штрафа за нарушение правил процедуры сейфти-кара. В итоге стюарды пересмотрели своё решение.

Формула-3. Спринт в Имоле (топ-10):

1. Оливер Гёте — 18 кругов.
2. Ноэль Леон +0,4.
3. Тим Трамниц +7,2.
4. Дино Беганович +8,3.
5. Каспер Штука +8,8.
6. Габриэле Мини +9,4.
7. Лауренс ван Хупен +10,0.
8. Арвид Линдблад +10,3.
9. Никита Бедрин +10,8.
10. Сантьяго Рамос +11,2.

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