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Тото Вольф рассказал об атмосфере встречи руководства Формулы-1 и команд

Тото Вольф рассказал об атмосфере встречи руководства Формулы-1 и команд
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как прошёл совместный ужин руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали, директора по автоспорту «Пирелли» Марио Изолы и всех руководителей команд чемпионата.

«Ну, во-первых, это было на удивление весело. Вначале ощущалось некоторое напряжение. Я не планировал общаться со всеми, но в конце концов мы все поговорили друг с другом и в итоге убрали ножи обратно в карман.

И, знаете, Стефано хорошо сказал, как нам повезло, что мы занимаемся этим видом спорта и участвуем в нём. И поэтому мы хорошо провели время, это было очень приятно.

Мы не особо много рассуждали о текущих делах. Но похоже, что сейчас одна из самых конкурентных эпох в истории Формулы-1», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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