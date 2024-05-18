Макс Ферстаппен: я не ожидал, что окажусь на поуле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, на которой он завоевал поул-позицию.

«Уикенд складывается непросто. Сегодня утром тоже было нелегко. Так что я невероятно рад оказаться на поуле. Я этого не ожидал.

Перед квалификацией мы внесли некоторые финальные изменения в настройки, и они, похоже, улучшили ситуацию. Я мог бы отработать еще лучше.

Эта трасса невероятна. Чтобы проехать на пределе возможностей я даже задел гравий в последнем повороте. Адреналин здесь прям зашкаливает.

Рекорд Айртона Сенны из восьми поулов подряд? Отличное начало года и очень особенное. Прошло 30 лет с тех пор, как он погиб, поэтому я очень рад получить здесь поул, и в каком-то смысле это память о нём. Он был невероятным гонщиком, особенно в квалификации. Отличный день. Я очень, очень счастлив», — сказал Ферстаппен после окончания квалификации.