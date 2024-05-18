Пиастри вызвали к стюардам за блокировку Магнуссена в квалификации

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри вызван к стюардам Гран-при Эмилии-Романьи после квалификации, состоявшейся сегодня, 18 мая, в Имоле (Италия).
Напомним, в первом сегменте Пиастри заблокировал датчанина Кевина Магнуссена из «Хааса».
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация (топ-10):
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:14.746
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.820
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.837
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.970
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.233
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.234
7. Юки Цунода («РБ») — 1:15.465
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15.504
9. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:15.674
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:15.980