Пиастри: уверенность в гонке есть, но нельзя забывать про Ферстаппена

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся сегодня, 18 мая, в Имоле (Италия). Напомним, австралиец занял второе место.

«Результат хороший, последний поворот получился немного смазанным, но здесь очень трудно проехать идеальный круг. Я очень рад. Мне очень нравится машина с того момента, как вчера мы выставили её на трассу. Это было очень близко к поулу.

Посмотрим, что мы покажем в гонке. На протяжении всего уикенда у нас был темп. Очевидно, нельзя забывать про Макса и «Ред Булл», но уверенность есть. Это не самая простая трасса для обгона, но мы уверены в себе», — сказал Пиастри после выступления.