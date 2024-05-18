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Ферстаппен повторил рекорд Сенны по завоёванным подряд поулам

Ферстаппен повторил рекорд Сенны по завоёванным подряд поулам
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Завоёванная в субботу, 18 мая, на Гран-при Эмилии-Романьи поул-позиция стала для трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена восьмой подряд. Таким образом, пилот «Ред Булл» повторил рекорд по выигранным подряд поулам, который ранее единолично принадлежал бразильцу Айртону Сенне. Ранее он в составе «Макларена» в 1988-1989 годах выиграл восемь поул-позиций подряд.

Нынешняя серия Ферстаппена продолжается с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби – последнего этапа сезона-2023. В этом году нидерландец выиграл все квалификации состоявшихся гоночных уикендов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может стать единоличным рекордсменом по завоёванным подряд поулам, если выиграет квалификацию следующего этапа Формулы-1 – Гран-при Монако, который состоится с 24 по 26 мая.

Последним пилотом, выигрывавшим поул до серии Макса, является Шарль Леклер. Пилот «Феррари» завоевал его на прошлогоднем Гран-при Лас-Вегаса.

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