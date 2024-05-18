Норрис рассказал, что определит победителя Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся сегодня, 18 мая, в Имоле (Италия). Напомним, британец стал третьим.

«Третье место – неплохая работа. Оба в одной десятой от поула. Разница небольшая, у команды складывается великолепный уикенд. Оскар проделал отличную работу, как и Макс. Великолепно, не могу дождаться завтрашнего дня.

Мы подбираемся всё ближе. Хорошо опередить «Феррари». Завтрашняя гонка будет хорошей. Надеюсь, будет интересно. Но и будет непросто, учитывая плотность результатов. Многое будет зависеть от первого круга, стратегии и пит-стопов», — сказал Норрис после выступления.