Перес объяснил свой неожиданный вылет по итогам второго сегмента

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи, где он не смог пробиться в финальный сегмент, показав 11-й результат.

«У нас с машиной было слишком много колебаний – то вверх, то вниз. Я довольно плохо начал квалификацию в первом сегменте, проехал слабый круг, но оказалось, что этого достаточно для прохода дальше.

Но второй сегмент я начал на притертых шинах. Затем, когда мне поставили новые шины на вторую попытку, я неожиданно почувствовал сильное сцепление на задней оси, и не справился с этим. Я ошибся в седьмом повороте и потерял две с половиной десятых.

Макс продемонстрировал, что мы добились хорошего прогресса с машиной, но, к сожалению, мне не удалось продемонстрировать ее потенциал в третьем сегменте.

Завтра важно набрать хорошие очки и минимизировать потери», — приводит слова Переса Sky Sports.