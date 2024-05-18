Боттас сделал заявление о своём будущем в Формуле-1

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался о продолжении карьеры после окончания контракта с командой.

По словам финна, он на «99 процентов» уверен в подписании нового соглашения, однако деталей не раскрыл.

«Когда вы находитесь на свободном рынке, то всё время смотрите по сторонам. С определённого момента направлений стало несколько, в этом спорте нельзя полагаться на один вариант.

Я бы не стал получать контракт на один год лишь для того, чтобы пробыть в Формуле-1 ещё один год. Мне нужен долгосрочный проект с понятными целями и уважением к моей работе. Это главное. Очевидно, чем быстрее машина, тем лучше, но важнее всего иметь уверенность в совместной работе на годы вперёд», — приводит слова Боттаса издание Racingnews365.