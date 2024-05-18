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Пиастри оштрафован и потерял место на первом стартовом ряду Гран-при Эмилии-Романьи

Пиастри оштрафован и потерял место на первом стартовом ряду Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оштрафован стюардами Гран-при Эмилии-Романьи за блокировку гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена потерей трёх мест на стартовой решётке воскресной гонки.

Пиастри квалифицировался вторым, но почти сразу по окончании сессии его и Магнуссена вызвали к стюардам. После рассмотрения эпизода они пришли к решению, что пилот «Макларена» блокировал датчанина в связке второго-третьего поворотов, и вынесли Оскару наказание – потеря трёх мест на старте гонки, которая состоится завтра, 19 мая, на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

Оскар Пиастри теперь стартует пятым. Рядом с Максом Ферстаппеном с первого ряда будет стартовать другой пилот «Макларена» — Ландо Норрис, а гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс стартуют позади них со второго ряда.

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