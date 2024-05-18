Стартовая решётка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия).

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оштрафован стюардами за блокировку Кевина Магнуссена потерей трёх мест. Пиастри квалифицировался вторым, но теперь стартует пятым.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Юки Цунода («РБ»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Даниэль Риккардо («РБ»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

11. Серхио Перес («Ред Булл»).

12. Эстебан Окон («Альпин»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

18. Кевин Магнуссен («Хаас»).

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).