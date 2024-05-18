Марко рассказал, сколько Ферстаппен выиграл благодаря Хюлькенбергу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поблагодарил немецкого пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга за помощь со слипстримом Максу Ферстаппену в решающей попытке квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это было неожиданно. Мы получили большое преимущество и, по сути, взяли поул на первом секторе.

Мы должны благодарить за это Нико Хюлькенберга. Он дал Максу слипстрим. Макс выиграл у Пиастри на первом секторе две десятых, а в конце круга опередил Оскара на семь сотых», — приводит слова Марко издание GP Blog.

Сам Нико Хюлькенберг рассказал, что Макс Ферстаппен перед этим помог ему таким же образом во втором сегменте квалификации, состоявшейся в Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.