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Марко рассказал, сколько Ферстаппен выиграл благодаря Хюлькенбергу

Марко рассказал, сколько Ферстаппен выиграл благодаря Хюлькенбергу
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поблагодарил немецкого пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга за помощь со слипстримом Максу Ферстаппену в решающей попытке квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это было неожиданно. Мы получили большое преимущество и, по сути, взяли поул на первом секторе.

Мы должны благодарить за это Нико Хюлькенберга. Он дал Максу слипстрим. Макс выиграл у Пиастри на первом секторе две десятых, а в конце круга опередил Оскара на семь сотых», — приводит слова Марко издание GP Blog.

Сам Нико Хюлькенберг рассказал, что Макс Ферстаппен перед этим помог ему таким же образом во втором сегменте квалификации, состоявшейся в Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

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