«Уильямс» и «Альпин» борются за право подписать контракт с Боттасом — Racingnews365

Команды Формулы-1 «Уильямс» и «Альпин» заинтересованы в подписании контракта с действующим гонщиком «Кик-Заубера» финном Валлтери Боттасом, сообщает издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что «Уильямс» заключил многолетний контракт с Алексом Албоном. Руководитель команды Джеймс Ваулз подтвердил, что Боттас входит в список кандидатов на второе место боевого пилота наряду с американцем Логаном Сарджентом и итальянцем Андреа Кими Антонелли, резервистом «Мерседеса». Отметим, что Боттас уже имел опыт работы с Ваулзом, когда выступал за «Мерседес».

В конце этого сезона у Боттаса истекает контракт с «Кик-Заубером». Команда уже подписала Нико Хюлькенберга на следующий год и хочет получить Карлоса Сайнса. Это заставило Боттаса искать место в другой команде. «Уильямс» и «Альпин» хотят подписать 34-летнего гонщика, чей опыт рассматривается как большой козырь в преддверии изменений в техническом регламенте в 2026 году.

После шести этапов 34-летний Боттас занимает 20-е место в личном зачёте пилотов, его напарник китаец Гуаньюй Чжоу – 18-й.