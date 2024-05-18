Ферстаппен высказался о помощи Хюлькенберга в борьбе за поул-позишен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как он взаимодействовал с пилотом «Хааса» Нико Хюлькенбергом в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, где они раздали друг другу слипстрим.

«Мы сработали как два приятеля. Во втором и третьем сегменте. Я протянул ему руку помощи в 17-м повороте, а он «взял меня на буксир» перед вторым.

Думаю, я слишком быстро разогнался за ним, потому что немного пропустил вход во второй поворот. Но в целом, я думаю, это мне помогло. Когда вы испытываете проблемы на протяжении всего уикенда, то в важный момент вам нужно искать все эти маленькие уловки, чтобы попытаться остаться впереди», — приводит слова Ферстаппена издание GP Blog.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что благодаря помощи Нико Хюлькенберга Макс Ферстаппен получил на первом секторе преимущество в две десятых секунды.