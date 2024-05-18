Пиастри и Стелла отреагировали на штраф пилота за блокировку Магнуссена

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри и руководитель команды Андреа Стелла прокомментировали штраф Оскару за блокировку Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Мы были очень близки к поулу на этой трассе. Обидно терять место на первом ряду и опуститься на пятую позицию, ведь на этой трассе не очень легко обгонять. Но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть несколько позиций и побороться за место на подиуме», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

«Мы конкурентоспособны на этой трассе и могли сегодня побороться за поул-позицию. Оба пилота очень хорошо выступили в квалификации, мы были близки к «Ред Булл», это обнадёживает. К сожалению, после штрафа Оскар стартует с пятой позиции. Мы уважаем и принимаем решение стюардов, и, учитывая высокий темп болида, с нетерпением ждём возможности отыграть утраченные позиции», — отметил, в свою очередь, Стелла.