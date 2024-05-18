Вольф отметил прогресс «Мерседеса», несмотря на места вне топ-5 в квалификации

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Если вы посмотрите на отставание от ближайших конкурентов, то увидите прогресс. Шестое и восьмое место –это не те позиции, где мы хотим быть. Мы уже какое-то время говорим об этом, но для преодоления отрыва нужно время, поэтому нам нужно быть терпеливыми. Таковы реалии.

У нас есть разработки, которые помогут улучшить баланс машины. Несмотря на то что наши текущие позиции недостаточно хороши, мы движемся в правильном направлении. Завтра мы сосредоточимся на том, чтобы максимально реализовать то, что у нас есть сейчас», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».