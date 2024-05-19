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Норрис: если кто-то сомневался, что Ферстаппен вернётся — он немного тупой

Норрис: если кто-то сомневался, что Ферстаппен вернётся — он немного тупой
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление «Ред Булл» в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся вчера, 18 мая, в Имоле (Италия). Напомним, голландец Макс Ферстаппен стал обладателем поула.

«Здесь практически невозможно обгонять, особенно учитывая то, что отставания настолько малы. Хотя вы всегда пытаетесь воспользоваться ошибками и проблемами других людей. Как бы плохо это ни звучало, вы пытаетесь извлечь выгоду из этого.

Макс не выглядит таким медленным в этот уикенд. Если кто-то сомневался, что «Ред Булл» вернутся и хорошо проведут квалификацию, он немного тупой. Мы ожидали, что Макс вернётся, и жалко, что мы опять упустили его в квалификации», — приводит слова Норриса издание Total Motorsport.

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