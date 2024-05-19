«У меня закончился кофе!» Валттери Боттас рассказал о визите в моторхоум «Уильямса»

Финский гонщик Формулы-1 Валттери Боттас рассказал о своём визите в моторхоум команды «Уильямс», который он нанёс в субботу во время Гран-при Эмилии-Романьи.

«Иногда я совершаю такие визиты. Джеймс [Ваулз, руководитель «Уильямса»] — мой хороший друг. В нашем моторхоуме закончился кофе, поэтому я пришёл туда набрать его.

Больше мне особо не о чем рассказать. Мы просто поболтали о жизни. Конечно, когда у вас нет контракта, всегда хочется прощупать почву. Это вполне нормально в моей ситуации», — приводит слова Боттаса издание Planet F1.

Накануне появились сообщения, что команды «Уильямс» и «Альпин» заинтересованы в подписании контракта с выступающим за «Кик-Заубер» Валлтери Боттасом, чей опыт рассматривается как большой козырь в преддверии изменений в техническом регламенте в 2026 году.