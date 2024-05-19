Хорнер рассказал о работе, позволившей «Ред Булл» решить проблемы к квалификации

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о проделанной работе, позволившей австрийскому гоночному коллективу решить проблемы к квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это была выдающаяся суббота здесь, в Имоле, особенно после пятничных проблем. Команда проделала за ночь по-настоящему большую работу: Себ Буэми, Джейк Деннис и все остальные в Милтон-Кинсе работали на симуляторе с утра до вечера, мы продолжали совершенствовать машину даже в финальном сегменте квалификации.

Максу Ферстаппену нужно было выступить на максимуме, и он действительно справился с этим. Ему было важно оказаться на поуле. Это его восьмой поул подряд, он сравнялся с великим Айртоном Сенной, и он сделал это здесь, в Имоле, что делает этот момент ещё более значимым.

Чеко повезло меньше, он потерял немного времени в первой и второй шиканах, что затем оказало на него давление на оставшейся части круга. Затем он немного отыграл, но, к сожалению, этого было недостаточно. Всё решится в воскресной гонке», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».