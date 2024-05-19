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Стало известно, почему Ферстаппен и Боттас не надели футболки в честь Сенны

Стало известно, почему Ферстаппен и Боттас не надели футболки в честь Сенны
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Стала известна причина, по которой Макс Ферстаппен и Валттери Боттас не были в специальных футболках в честь Айртона Сенны на церемонии в Имоле.

В четверг, 16 мая, перед стартом гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле проходили мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня гибели Сенны и Роланда Ратценбергера во время Гран-при Сан-Марино 1994 года.

Все гонщики и официальные лица были на этом мероприятии в специальных футболках в честь легендарного бразильца. Но Ферстаппен и Боттас были без этих футболок, за что Макс был подвергнут критике со стороны болельщиков Формулы-1.

Но как выяснилось, несколько футболок были украдены до начала мероприятия, в том числе предназначавшиеся для Ферстаппена и Боттаса. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщает аккаунт Portal RBR Brasil со ссылкой на бразильскую телеведущую Формулы-1 Мари Бекер.

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