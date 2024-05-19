Магнуссен: не знаю, что происходит в этом году! Из семи квалификаций трафик мешал в пяти

После окончания квалификации Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о проблемах американской команды с трафиком в квалификационных сессиях Формулы-1 в сезоне-2024.

«Я не знаю, что происходит в этом году, но это продолжает повторяться от этапа к этапу, и, в конце концов, с этим нужно что-то делать.

По темпу мы, похоже, ничем не отличаемся от других пилотов, но из семи квалификационных заездов в этом году в пяти у нас были проблемы с трафиком именно на решающем круге.

На этой трассе нелегко обгонять, и, похоже, в гонке будет один пит-стоп, так что посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Напомним, пилота «Макларена» Оскара Пиастри оштрафовали на три места на старте за блокировку Магнуссена в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.