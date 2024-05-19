Сами Мегетуниф выиграл гонку Ф-3 в Имоле, Никите Бедрину прокололи колесо

Сегодня, 19 мая, на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари состоялась основная гонка Формулы-3 на третьем этапе сезона-2024 в Имоле (Италия). Победителем стал пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф. На втором месте — Оливер Гёте («Кампос»), на третьем — напарник победителя Леонардо Форнароли.

Россиянину Никите Бедрину прокололи колесо, и он отстал от победителя на один круг. В момент прокола российский гонщик шёл вне очковой зоны. Во вчерашнем спринте Никита набрал два очка.

Формула-3. Гонка в Имоле (топ-10):

1. Сами Мегетуниф – 22 круга.

2. Оливер Гёте +2,7.

3. Леонардо Форнароли +3,3.

4. Люк Браунинг +3,6.

5. Дино Беганович +5,7.

6. Габриэле Мини +6,9.

7. Арвид Линдблад +11,5.

8. Сантьяго Рамос +12,7.

9. Мари Бойя +13,0.

10. Себастьян Монтойя +14,7.