Формула-1 планирует больше азиатских этапов, это может сказаться на Европе

Формула-1 не планирует проводить четвёртую гонку в США, но стремится расширить своё присутствие в Азии, что может иметь последствия для европейских трасс. Об этом сообщает издание Motorsport.

Издание отмечает, что с тех пор, как американская компания Liberty Media стала владельцем коммерческих прав на Формулу-1, в чемпионат на волне популярности пришло огромное количество американских спонсоров, что породило слухи о том, что в календаре может появиться четвёртый американский этап. Но в Liberty довольны текущим количеством этапов в Америке, куда можно отнести и гонки в Монреале, Мехико и Сан-Паулу, поэтому слухи о новой гонке в Чикаго были решительно опровергнуты.

Вместо этого Формула-1 может обратить внимание на Азию. Гран-при Малайзии исчез из календаря в 2017 году, остались только Сингапур, Япония и Китай, а попытки привезти Формулу-1 во Вьетнам не увенчались успехом.

Новым претендентом на проведение этапа в Юго-Восточной Азии стал Таиланд. Правительство Таиланда заинтересовано в проведении уличной гонки в Бангкоке для стимулирования туризма, а принадлежащая тайским владельцам компания «Ред Булл» может поспособствовать этому.

Также велись переговоры с Инчхоном о возвращении Формулы-1 на Корейский полуостров с 2026 или 2027 года.

Расширение географии азиатских этапов может сказаться на Европе. Под угрозой сразу несколько европейских этапов, включая итальянские Имолу и Монцу, а также Гран-при Нидерландов в Зандворте и легендарный Спа.