Хаджар выиграл гонку Ф-2 в Имоле, юниор «Мерседеса» Антонелли — 4-й, Берман — 19-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот команды «Кампос» Исак Хаджар одержал победу в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2 в Имоле. Второй результат показал Габриэль Бортолето («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул гонщик PHM Racing Йозуа Дюрксен.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым. Протеже «Феррари» Оливер Берман дважды заглох на пит-стопе и занял 19-е место.

Формула-2. Имола, гонка (топ-10):

1. Исак Хаджар («Кампос») – 35 кругов.

2. Габриэль Бортолето («Инвикта») +0,5.

3. Йозуа Дюрксен (PHM Racing) +13,7.

4.Андреа Кими Антонелли («Према») +18,0.

5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +18,4.

6. Пол Арон («Хайтек») +18,8.

7. Джек Кроуфорд («Хайтек») +20,7.

8. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +21,2.

9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +28,3.

10. Рихард Версхор («Трайдент») +33,5.

19. Оливер Берман («Према») +44,0.

Напомним, сегодня же, 19 мая, состоится гонка Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Её начало запланировано на 16:00 мск.