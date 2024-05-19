Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула 2, Имола 2024: результат гонки, Хаджар — первый, Бартолетто — второй, Дюрксен — третий

Хаджар выиграл гонку Ф-2 в Имоле, юниор «Мерседеса» Антонелли — 4-й, Берман — 19-й
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Кампос» Исак Хаджар одержал победу в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2 в Имоле. Второй результат показал Габриэль Бортолето («Инвикта»). Тройку сильнейших замкнул гонщик PHM Racing Йозуа Дюрксен.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым. Протеже «Феррари» Оливер Берман дважды заглох на пит-стопе и занял 19-е место.

Формула-2. Имола, гонка (топ-10):
1. Исак Хаджар («Кампос») – 35 кругов.
2. Габриэль Бортолето («Инвикта») +0,5.
3. Йозуа Дюрксен (PHM Racing) +13,7.
4.Андреа Кими Антонелли («Према») +18,0.
5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +18,4.
6. Пол Арон («Хайтек») +18,8.
7. Джек Кроуфорд («Хайтек») +20,7.
8. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +21,2.
9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +28,3.
10. Рихард Версхор («Трайдент») +33,5.
19. Оливер Берман («Према») +44,0.

Формула-2 2024. Этап 4, Имола, Италия
Гран-при Италии. Гонка 2 (35 кругов)
19 мая 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Напомним, сегодня же, 19 мая, состоится гонка Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Её начало запланировано на 16:00 мск.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android