Тото Вольф прокомментировал уход ключевых специалистов из «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал уход из немецкой команды нескольких ключевых специалистов.

«Мы находимся в действительно хорошем положении. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, а затем ситуация начала ухудшаться, и отчасти это связано с человеческим фактором. Насколько я вижу ситуацию, кто-то захотел уйти, кто-то был вынужден уйти по определённым обстоятельствам, но мы не только теряем, но и пополняемся новым персоналом.

Всё это происходит под руководством Джеймса Эллисона, который хорошо справляется со своим делом и так вдохновляет команду, что и я чувствую, что мы находимся на подъеме», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Мерседес» покинули бывший директор по производительности Лоик Серра, а также один из экс-руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио и глава отдела аэродинамики Джоаккино Вино. Все они переходят в «Феррари». Взамен «Мерседес» получит двух специалистов из «Феррари» — бывшего главного конструктора «Скудерии» Симоне Ресту и руководителя отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.