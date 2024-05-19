Motorsport: рынок пилотов Формулы-1 вот-вот взорвётся

Рынок пилотов Формулы-1 находится на грани взрыва. В ближайшее время должны быть приняты первые решения по контрактам ключевых гонщиков, которые могут привести к эффекту домино. Об этом сообщает издание Motorsport.

В этот уикенд в Имоле в традиционных моторхоумах команд Формулы-1 проводится серия тайных встреч, на которых обсуждается будущее команд и пилотов на 2025 год.

Зоркие наблюдатели заметили беседу Валттери Боттаса с Джеймсом Ваулзом в моторхоуме «Уильямсе», встречу менеджеров Карлоса Сайнса с представителями «Ред Булл» и «Альпин». Это признак того, что «глупый сезон» подходит к своей кульминации.

Триггером для взрыва на рынке пилотов должен стать именно Сайнс, у которого есть предложение от «Ауди», но он должен определиться с ним до конца этого месяца. Пока испанец ждёт развития ситуации в «Ред Булл» и «Мерседесе». Если те выберут варианты с Серхио Пересом и Андреа Кими Антонелли, то Сайнсу нужно срочно что-то решать. И, понимая это, пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас заранее стал искать новую команду.

Кроме «Уильямса», Боттасом интересуются «Альпин» и «Хаас». «Хаас» также смотрит в сторону Эстебана Окона и его напарника Пьера Гасли, а также Гуаньюя Чжоу.

Совсем скоро рынок придёт в движение, приходит к выводу Motorsport.