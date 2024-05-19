Финальная стартовая решётка Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

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Стала известна окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия).

Напомним, пилот «Макларена» Оскар Пиастри наказан стюардами за блокировку Кевина Магнуссена потерей трёх мест. Пиастри квалифицировался вторым, но теперь стартует пятым.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стартует с пит-лейна так как команда нарушила правило закрытого парка и внесла изменения в настройки подвески его машины.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Юки Цунода («РБ»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Даниэль Риккардо («РБ»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

11. Серхио Перес («Ред Булл»).

12. Эстебан Окон («Альпин»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

18. Кевин Магнуссен («Хаас»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – старт с пит-лейна.