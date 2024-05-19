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В Китае представили роботакси, способное работать на улицах города

В Китае представили роботакси, способное работать на улицах города
Baidu RT6
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Компания Baidu представила роботакси шестого поколения — RT6, причём автомобиль уже готов для работы на дорогах общего пользования в городе Ухань, сообщает CarNewsChina.

Baidu RT6

Baidu RT6

Фото: Baidu

Baidu RT6 не нуждается в помощи человека при передвижении по дорогам общего пользования, а в салоне у неё нет органов управления. Автомобиль оснащён пятью лидарами и в общей сложностью 40 сенсорами семи разных категорий. Отмечается, что Baidu RT6 способна распознавать объекты на расстоянии до 440 метров.

Салон Baidu RT6

Салон Baidu RT6

Фото: Baidu

Стоимость Baidu RT6 на китайском рынке составляет чуть более 204 тысяч юаней (менее $ 30 тыс. по текущему курсу), что намного меньше, чем цены на другие новинки — Xiaomi SU7 и IM L6.

Салон Baidu RT6

Салон Baidu RT6

Фото: Baidu

Напомним, в этом году также ожидаются презентации роботакси от Rimac и Tesla, а беспилотный Hyundai Ioniq 5 справился с экзаменом на права.

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