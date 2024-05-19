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У Фернандо Алонсо на пит-лейне в Имоле загорелись тормоза

Во время гонки Гран-при Эмилии-Романьи на машине «Астон Мартин» Фернандо Алонсо загорелись тормоза.

Испанский гонщик ехал после пит-стопа по пит-лейну на трассу, и в этот момент из его передних тормозов пошёл огонь.

Фернандо Алонсо Фото: Кадр из трансляции

«Передние тормоза горят!» — сказал двукратный чемпион Формулы-1 своей команде по радио.

Но пламя быстро погасло от потоков набегающего воздуха, и Алонсо продолжил гонку.

Напомним, Фернандо Алонсо стартовал в сегодняшней гонке Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна из-за того, что стюарды Международной автомобильной федерации наложили на него штраф за то, что команда «Астон Мартин» нарушила правило закрытого парка и внесла изменения в настройки подвески машины Фернандо.

Алонсо попал в аварию на третьей практике и повредил свою машину. Механики «Астон Мартин» еле успели починить её к квалификации, но Алонсо неудачно выступил в ней, показав лишь 19-й результат.