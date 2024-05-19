Рубенс Баррикелло высказался о шансах Мика Шумахера вернуться в Формулу-1

Рубенс Баррикелло, давний товарищ Михаэля Шумахера по «Феррари», откровенно предупредил его сына Мика о том, что ему будет сложно вернуться в Формулу-1.

«В Формуле-1 ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка. Если вас там нет, то о вас быстро забывают. У нас есть Фелипе Другович, наш бразильский гонщик, резервист «Астон Мартин». Его результаты на тестах в Бахрейне были просто фантастическими.

Как я сказал, если тебя там нет, то будут другие люди. Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман. Мой отец всегда говорил: «Продолжай делать свою работу хорошо. Если ты не сделаешь её, это сделает кто-то другой». Эти парни заслуживают место в пелотоне. В Формуле-2 сейчас много действительно хороших гонщиков. И вот они уже стучатся в дверь.

Мы не знаем, кто из них больше заслуживает место в Формуле-1, но я считаю, что у каждого в жизни бывает шанс, а ты должен быть готов в тот момент, когда он появится», — приводит слова Баррикелло издание Daily Express.