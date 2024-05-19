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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис уступил голландцу меньше секунды

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис уступил голландцу меньше секунды
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На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
Александер Албон — сошёл.

Формула-1 2024. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
19 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:25:25.252
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.725
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.916
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