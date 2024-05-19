Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис уступил голландцу меньше секунды

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На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.

5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон — сошёл.