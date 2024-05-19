Ферстаппен назвал причину, по которой Норрис едва не догнал его на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что испытывал проблемы с машиной в течение последних 15 кругов на победном для себя Гран-при Эмилии-Романьи.
«Всю гонку мы находились под давлением. На «медиуме» были сильны, а вот на «харде» получилось сложнее. Последние 15 кругов меня болтало, шины просто не работали. К тому же нужно было атаковать. Невероятно рад одержать сегодня победу. У нас не так много информации перед этапом, возможно, поэтому начало уикенда получилось сложным, но мы разобрались с машиной, выиграли поул и Гран-при, и это хороший результат», — сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
Александер Албон — сошёл.