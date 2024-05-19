Ферстаппен назвал причину, по которой Норрис едва не догнал его на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что испытывал проблемы с машиной в течение последних 15 кругов на победном для себя Гран-при Эмилии-Романьи.

«Всю гонку мы находились под давлением. На «медиуме» были сильны, а вот на «харде» получилось сложнее. Последние 15 кругов меня болтало, шины просто не работали. К тому же нужно было атаковать. Невероятно рад одержать сегодня победу. У нас не так много информации перед этапом, возможно, поэтому начало уикенда получилось сложным, но мы разобрались с машиной, выиграли поул и Гран-при, и это хороший результат», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.

5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1 круг.

16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

18. Валттери Боттас («Заубер») +1 круг.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон — сошёл.