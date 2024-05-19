Общий зачёт Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: Леклер вышел на второе место

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество в общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Теперь он опережает Шарля Леклера, вышедшего на вторую позицию, на 48 очков. Серхио Перес идёт третьим, проигрывая монегаску шесть баллов.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.

В Кубке конструкторов позиции не изменились, при этом «Ред Булл» отыграл у «Феррари» ещё четыре очка и опережает «Скудерию» уже на 56 баллов. Третье место у «Макларена», четвёртое и пятое — у «Мерседеса» и «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 268 очков.

2. «Феррари» — 212.

3. «Макларен» — 154.

4. «Мерседес» — 79.

5. «Астон Мартин» — 44.

6. «РБ» — 20.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альпин» — 1.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Кик-Заубер» — 0.