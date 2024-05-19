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Общий зачёт Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: Леклер вышел на второе место

Общий зачёт Ф-1 после ГП Эмилии-Романьи: Леклер вышел на второе место
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество в общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Теперь он опережает Шарля Леклера, вышедшего на вторую позицию, на 48 очков. Серхио Перес идёт третьим, проигрывая монегаску шесть баллов.

Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.
10. Юки Цунода («РБ») — 14.

В Кубке конструкторов позиции не изменились, при этом «Ред Булл» отыграл у «Феррари» ещё четыре очка и опережает «Скудерию» уже на 56 баллов. Третье место у «Макларена», четвёртое и пятое — у «Мерседеса» и «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 268 очков.
2. «Феррари» — 212.
3. «Макларен» — 154.
4. «Мерседес» — 79.
5. «Астон Мартин» — 44.
6. «РБ» — 20.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альпин» — 1.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Кик-Заубер» — 0.

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