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Норрис: «Макларен» находится на уровне «Ред Булл», и с этим нужно свыкнуться

Норрис: «Макларен» находится на уровне «Ред Булл», и с этим нужно свыкнуться
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис, оценивая своё выступление в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся сегодня, 19 мая, в Имоле (Италия), считает, что в настоящий момент британская команда выходит на уровень фаворита сезона «Ред Булл».

«Думаю, что сейчас мы находимся в том положении, когда с радостью можем сказать, что находимся на уровне «Феррари» и «Ред Булл». И нам нужно с этим свыкнуться. Хотя мы всегда хорошо делаем свою работу.

Мы сосредотачиваемся на одних и тех же вещах, просто сейчас боремся за первое или второе место. Странно говорить о расстройстве из-за того, что не смогли победить, но после победы это то, чего следовало ожидать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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