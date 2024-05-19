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«Самая скучная гонка в истории». Алонсо прокомментировал Гран-при Эмилии-Романьи

«Самая скучная гонка в истории». Алонсо прокомментировал Гран-при Эмилии-Романьи
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал Гран-при Эмилии-Романьи «самой скучной гонкой в истории» после того, как финишировал на самой низкой позиции за всю карьеру.

«Было понятно с самого начала, что гонка пройдёт именно так. Конечно, ты надеешься, что появится машина безопасности, красный флаг или что-то ещё, что может изменить гонку. Но, как обычно, если ты стартуешь последним, то проходит самая скучная гонка в истории.

Нужно подождать, посмотреть все данные, которые мы собрали сегодня, и спросить у команды, в чём они видят разницу между двумя машинами. Мы выбрали две разные настройки на эту гонку. Посмотрим, найдём ли мы правильное направление на следующие несколько уикендов», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Напомним, Алонсо попал в аварию на третьей практике и повредил свою машину. Механики «Астон Мартин» еле успели починить её к квалификации, но Алонсо неудачно выступил в ней, показав лишь 19-й результат. На этом же месте он финишировал в самой гонке.

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