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Охрана жёстко прервала интервью репортёра с Ферстаппеном перед стартом гонки Ф-1

Охрана жёстко прервала интервью репортёра с Ферстаппеном перед стартом гонки Ф-1
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Необычный инцидент произошёл на стартовой решётке перед стартом гонки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Репортёр телеканала Viaplay брал небольшое интервью у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в момент, когда голландец выходил с пит-лейна на решётку. В этот же момент поговорить с Ферстаппеном собирались представители основного вещателя Ф-1 — телеканала Sky Sports. Макс продолжал беседовать с представителем Viaplay, однако один из охранников в какой-то момент жёстко оттеснил журналиста обратно на пит-лейн. Таким образом интервью резко прервалось.

У смотревших телевизионную трансляцию могло сложиться ощущение, что охранник просто действовал в интересах Sky Sports, помешав другой телекомпании. Однако на самом деле у репортёра Viaplay просто не было специального бейджа, позволявшего ему выходить на стартовую решётку. Именно поэтому охранник не пропустил журналиста.

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