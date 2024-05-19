Расселл — о проигрыше позиции Хэмилтону: не собираюсь дуться из-за шестого места

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не придаёт большого значения тому факту, что из-за второго пит-стопа он финишировал в гонке Гран-при Эмилии-Романьи позади своего напарника Льюиса Хэмилтона, а команда сразу предупредила Расселла, что партнёр по «Мерседесу» не вернёт ему место. По итогам Гран-при Хэмилтон финишировал шестым, а Расселл — седьмым, но с быстрейшим кругом.

«Ты никогда не будешь радоваться шестому и седьмому местам. Но в итоге мы как команда заработали дополнительное очко. Я проиграл позицию Льюису, но я не собираюсь дуться из-за шестого места, если честно. Сейчас мы вот в таком положении: на «нейтральной территории» позади «Феррари» с «Маклареном» и впереди средней группы», — приводит слова Расселла RaceFans.