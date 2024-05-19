«Это рассердило его». Марко назвал момент гонки, который мог помешать Норрису

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал об эпизоде во время Гран-при Эмилии-Романьи, который мог повлиять на психологическое состояние пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Невероятное выступление Макса, который вёл машину абсолютно безупречно. К счастью, Норрис допустил несколько ошибок, когда преследовал Макса, что не позволило ему попасть в зону DRS в нужное время.

Есть один момент, который мог помешать Норрису в борьбе с Ферстаппеном. Это было интересное радиосообщение от его инженера. Он ехал на пределе, а потом ему сказали, чтобы он ехал ещё быстрее. Вероятно, это рассердило его. Это негативно сказывается на концентрации в подобной ситуации», — приводит слова Марко GPBlog.