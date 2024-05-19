Алонсо прокомментировал инцидент с горящими тормозами в Имоле

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал возгорание переднего тормоза на своей машине в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся сегодня, 19 мая, в Имоле (Италия). Инцидент произошёл с болидом испанца на выезде с пит-лейна.

«Когда я обратил внимание, то не знал, что это в точности было. Этот пит-лейн очень длинный, и в тот момент я не мог выключить лимитатор скорости, чтобы погасить огонь. Поэтому выезд показался мне долгим, хотя я понимал, что пламя пройдёт, как только я ускорюсь», — приводит слова Алонсо издание Marca.

Напомним, Алонсо сошёл за два круга до окончания гонки. Победителем же стал трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».